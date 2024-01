Hückeswagener Reittherapiezentrum mit neuen Angeboten Mit pferdegestütztem Coaching zum Erfolg

Wie ein Fels in der Brandung steht Daisy neben Sabine Matthei in der großen Reithalle in Wüste. Dabei strahlt das Pferd eine unendliche Ruhe, aber auch Stärke aus. Es verleitet zum Anlehnen und Streicheln. Nicht nur Kinder können in der Gegenwart des Tieres entspannen, abschalten und mitunter ihr Herz ausschütten. Auch Erwachsene lernen durch den Umgang mit Pferden viel über sich selbst, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse.