Gut gemacht : Reisebüro im Island spendet 1000 Euro für Hospizarbeit

Anke Drosten (l.) und Dr. Jörg Fricke überreichten jeweils 500 Euro an Tanja Wagner (M.) und Judith Hanke (2. v. r.) für die Hospizgruppe und Melany Callegari für das Kinder- und Jugendhospiz Oberberg. Foto: Meuter

Hückeswagen Zweimal jeweils 500 Euro spendeten jetzt das Reiseüro Beeh von der Islandstraße und Dr. Jörg Fricke von der Kieferorthopädischen Praxis in Wipperfürth an die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ und den Kinder- und Jugendhospizdienst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der symbolische Scheck war groß, die Summe rund: 1000 Euro überreichte Anke Drosten vom Reisebüro Beeh im Island an zwei Institutionen, die sich in Hückeswagen um Hospizarbeit kümmern. Das Geld geht je zur Hälfte an die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ und den Kinder- und Jugendhospizdienst Oberberg.

Die „Weggefährten“ kümmern sich um die Begleitung schwerkranker Erwachsener. Vorstandsvertreterin Judith Hanke und Koordinatorin Tanja Wagner nahmen die Spende entgegen. Es gebe genug Möglichkeiten, das Geld sinnvoll einzusetzen, wie für die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtler, aber auch für den Trauertreff, der eine Austauschmöglichkeit für Betroffene und Hinterbliebene biete, berichteten sie.

Ebenso froh war Melany Callegari, die 500 Euro für den Kinder- und Jugendhospizdienst Oberberg der Malteser in Empfang nahm. Mit der neuen Niederlassung an der Islandstraße können auch Kinder und Jugendliche und deren Familien in der Umgebung betreut werden. „Die Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kinder beginnt schon ab der Diagnosestellung und dauert viel länger als bei Erwachsenen – manchmal mehrere Jahre“, berichtete die Koordinatorin.

Das Reisebüro an der Islandstraße hatte zum Frühlingsfest der Werbegemeinschaft Lose verkauft und zwei Wochenend-Aufenthalte in den Niederlanden verlost. Etwas mehr als 200 Euro kamen zusammen. Dieser Betrag wurde durch die Kieferorthopädische Praxis von Dr. Jörg Fricke in Wipperfürth, der in Hückeswagen wohnt, auf 1000 Euro aufgestockt. Für Drosten und Fricke war die Aktion eine Herzensangelegenheit. „Sterbebegleitung ist eine sehr emotionale Sache, die professioneller Begleitung bedarf“, sagte Fricke. Erst vor wenigen Monaten hatte er selbst das Angebot in Anspruch nehmen müssen.

Jeweils ein entspanntes Wochenende in den Niederlanden haben die Kunden mit den Losnummern 244 und 276 gewonnen. Sie können sich im Reisebüro, Islandstraße 42, melden, dort liegen die Reisegutscheine bereit.

(heka)