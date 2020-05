Hückeswagener Realschule erhält Treppenlifte : Realschule wirbt nun mit Barrierefreiheit

Hückeswagen Drei neue Treppenlifte sorgen dafür, dass das Hauptgebäude der städtischen Realschule an der Kölner Straße jetzt zu 100 Prozent barrierefrei ist. Lediglich zwei Klassenräume im externen Pavillon sind für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich.

Am 29. November 1954 zogen 360 Schüler und zehn Lehrer in den damaligen Neubau der Realschule an der oberen Kölner Straße. Von Barrierefreiheit und Inklusion war zu dieser Zeit noch keine Rede. Jetzt, knapp 66 Jahre später, ist das Realschulgebäude erstmals barrierefrei. Möglich wurde das durch den Einbau dreier Treppenliften, mit denen nun auch Rollstuhlfahrer in die oberen und unteren Etagen gelangen können.