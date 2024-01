Hückeswagener Realschule präsentiert ihr Angebot Schnupperunterricht und Rallye durch die Schule

In den Physik-, Chemie- und Biologie-Fachräumen warteten Experimente auf die Besucher, und zur Begrüßung gab das Schulorchester der Neunt- und Zehntklässler ein beeindruckendes Konzert mit modernen Liedern. Während Schulleiterin Birgit Sköries und ihr Stellvertreter Murat Arslan die Eltern in der Aula über das Schulkonzept und die Weiterbildungsmöglichkeiten informierten, konnten die zukünftigen Realschüler an einem halbstündigen Schnupperunterricht in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch teilnehmen. Anschließend begaben sich die Familien auf eine Rallye durch das Schulgebäude.