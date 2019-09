Schullandschaft in Hückeswagen : Realschule ist digital bestens ausgestattet

Hückeswagen Trotz einiger Defizite in vier Fächern ist die städtische Einrichtung gut ins neue Schuljahr gestartet.

Grundsätzlich ist die Städtische Realschule sehr gut ins neue Schuljahr gestartet. Auch personell ist die Schule gut aufgestellt, aber der kommissarische Leiter Thorsten Schmalt hat auch Sorgenkinder, denn es gibt Fachdefizite in Sport, katholischer Religion, Chemie und Erdkunde. „Da wünsche ich mir mehr Fachpersonal“, sagt Schmalt. Er bedauert ausdrücklich die Entscheidung des Erzbistums Köln, den Vertrag über ökumenischen Religionsunterricht nicht unterzeichnet zu haben. „Als einziges Bistum macht Köln nicht mit“, sagt Schmalt. Auf der anderen Seite sei das Bistum nicht in der Lage, Personal zu schicken. Schmalt kompensiert die Lücken, in dem er die Stunden auf eine Stunde pro Woche kürzt oder das Fach nur im ersten oder nur im zweiten Schulhalbjahr auf den Stundenplan setzt.

Zurzeit werden an der Kölner Straße 390 Schüler von 22 Lehrern in 15 Klassen unterrichtet. Der fünfte, siebte und achte Jahrgang sind dreizügig, der sechste, neunte und zehnte Jahrgang zählt zwei Klassen. Konkrete Baumaßnahme stehen zurzeit nicht an, wohl aber die Diskussion darüber, wie die Mittel des Bundes aus dem Digitalpakt verteilt werden. „Laut Richtlinien fließen 80 Prozent in Boden und Wand, also zum Beispiel für Verkabelungen, und nur 20 Prozent in die Hard- und Software“, erläutert Schmalt. Schlecht für die Realschule, denn die Schule ist bestens ausgestattet mit stabilem Glasfaserinternet. Große Teile des Gebäudes sind mit WLAN versorgt. „Digital sind wir weit vorne“, bestätigt Schmalt.