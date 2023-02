Städtische Realschule in Hückeswagen Hückeswagener müssen sich umorientieren

Davon gibt es in Oberberg vier – das Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald, das Lindengymnasium und das Gymnasium der Freien Evangelischen Schulen in Gummersbach sowie das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl. Zwei weitere Möglichkeiten gibt es am Bergischen Berufskolleg, an dem man am Standort Wermelskirchen das Abitur machen kann, außerdem noch das Röntgen-Gymnasium in Lennep. Immerhin sind somit für die Hückeswagener Realschüler gleich drei Schulen in erreichbarer Nähe zu finden. Wichtig ist das zudem auch für jene jetzigen Zehntklässler aus Hückeswagen an den beiden Wipperfürther Gymnasien, denen das Sitzenbleiben droht. Sie müssten die Klasse zehn an einem „Bündelungsgymnasium“ wiederholen – was einen Schulwechsel mit sich bringen würde.