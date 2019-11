Hückeswagen : Hückeswagener Realschüler entdecken Paris

Hückeswagen Die Neunt- und Zehntklässler erlebten die französische Hauptstadt in acht Tagen intensiv.

Nach zwei Jahren Pause machte sich jetzt Realschüler wieder auf den Weg nach Paris. 21 Neunt- und Zehntklässler verbrachten dort mit ihren Französischlehrern Damaris Kalus und Étienne Michel eine Woche. Die Fahrt war seit zwei Jahren in der Planung, und einige Förderer, zum Beispiel lokale Unternehmen und der Förderverein der Schule, hatten sich eingesetzt, dieses Projekt zu ermöglichen. Die Schüler hatten sich in den Monaten zuvor mehrmals getroffen, um die Fahrt mitzugestalten. „Nach dem Erfolg der Kursfahrt von 2017 war das Interesse seitens der jüngeren Schüler so groß, dass die Schule die Paris-Fahrt nun als festen Bestandteil in ihr pädagogisches Angebot aufgenommen hat“, berichtet Michel.