Stadtrat in Hückeswagen : Rat hält an Plänen für Neubau in Brunsbach fest

Trotz massiver Proteste von Anwohnern der Ewald-Gnau-Straße hält die Stadt an den Plänen für den Neubau von 24 Wohnungen in Brunsbach auf dem Gelände der ehemaligen Firma Sessinghaus an der B 237 fest. Formal machte der Stadtrat in dieser Woche den Weg für den konkreten Planungsprozess frei: Er beschloss mit großer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen aus der FaB die Aufstellung des Bebauungsplans und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren.

Weiterhin ungeklärt ist die verkehrliche Erschließung des kleinen Neubaugebietes, also die Frage, über welche Straßen die zukünftigen Bewohner in ihre geplante Tiefgarage fahren und von dort aus in die Stadt oder wo auch immer hin. Sicher scheint nur: Direkt vom Gelände aus auf die B 237 fahren dürfen sie nicht, denn Straßen NRW stimmt einer direkten Zufahrt auf die Bundesstraße nicht zu, da das Grundstück in Brunsbach knapp außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. Genau das ist aber für die Anwohner oberhalb der große Knackpunkt, denn sie befürchten deutlich mehr Verkehr vor ihren Haustüren durch die neuen Nachbarn. Dafür sei die Ewald-Gnau-Straße, die auch nach Meinung von Verkehrsgutachtern eher den Charakter einer Spielstraße hat, nicht ausgebaut. Ein Lösungsvorschlag auch aus der Politik besteht darin, die Fahrbahn am Bolzplatz Wiehagen entlang und die Einmündung von dort in die August-Lütgenau-Straße so auszubauen, dass darüber das kleine Neubaugebiet Brunsbach direkt angefahren werden kann, ohne die Ewald-Gnau-Straße stärker als bisher zu belasten.