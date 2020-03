Nahversorgung in Hückeswagen : Rat diskutiert, ob Hückeswagen noch einen Wochenmarkt braucht

Nahversorgung in Hückeswagen

Gähnende Leere donnerstags auf dem Wochenmarkt – hier im Dezember 2018: An dieser Tristesse hat sich bis heute nichts geändert. Foto: Karsten/Heike Karsten

Die jüngste Sitzung des Stadtrats fand an einem Donnerstagabend statt. Das nahm SPD-Ratsfrau Regine Gembler zum Anlass, um den Hückeswagener Wochenmarkt noch einmal zum Thema zu machen. „Ich war heute Vormittag auf dem Markt – ganz ehrlich, der verdient seinen Namen nicht. Es waren drei Stände im Abstand von 20 Metern anwesend. Da müssen wir dringend mal handeln“, sagte sie. Der Aufwand, die Bahnhofstraße jeden Donnerstagmorgen zu sperren und die Sperrungen am frühen Nachmittag wieder abzubauen, stehe in keiner Relation zum Marktgeschehen, sagte die SPD-Ratsfrau. Und ergänzte: „So kann das nicht weitergehen.“