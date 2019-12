Hückeswagen : Rat dankt Verwaltung für geleistete Arbeit

Hückeswagen Zum ende der letzten Ratssitzung in diesem Jahr gab es Geschenke von der Politik an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Ob’s an der Weihnachtsatmosphäre lag, die die Menschen mitunter milder stimmt? Jedenfalls waren eher ungewohnte Worte zu hören, geht die FaB mit der Verwaltung doch häufig und auch öfter als die anderen Fraktionen mit der Stadtverwaltung hart ins Gericht. Vor allem mit deren Spitze. Doch am Ende der letzten Ratssitzung in 2019 war bei Brigitte Thiel alles anders. So bedankte sie sich nicht nur im Namen des gesamten Rats bei der Verwaltung, sie betonte auch: „Sie gehen mit uns in Hückeswagen fair und respektvoll um. Das ist nicht in allen Städten in der Region der Fall.“ Alle Ratsmitglieder stießen zudem bei den Verwaltungsmitarbeitern immer auf offene Ohren, „und das trotz der vielen Arbeit“, versicherte die FaB-Fraktionschefin.