Vereine in Hückeswagen : Raspo-Jugend übt im strömenden Regen mit DFB-Trainer

Hückeswagen Trotz zunächst heftigen Regens am Abend konnte die C-Jugend des RSV noch mit dem DFB-Trainer Ercan Varol kicken. Es ging vor allem darum, Übungen in der Bewegungskoordination einzuüben.

Gerade dann, als Varol sich den 14 Jugendlichen vorstellte und erklären wollte, was sie in den kommenden anderthalb Stunden erwarten würde, legte das Gewitter mit Blitz, Donner und wolkenbruchartigem Regen richtig los. Einige Augenblicke lang wurde der Ball dann auch noch hin- und hergekickt – aber dann wurde der Regen doch zu stark, so dass sich die Jugendlichen erst einmal im Vereinsheim unterstellten. Jugendleiter Matthias Happel sah die Trainingseinheit mit dem DFB-Mobil mit dem Regen im Gulli versickern. „Ich wollte mit Ercan Varol schon einen neuen Termin absprechen, als der Regen dann doch nachließ“, sagte Happel. Wichtig sei vor allem, dass das Gewitter vorbei ist, sagte Happels Kollege Bastian Knorr. „Ein bisschen Regen macht uns nix“, sagte der stellvertretende Jugendleiter und lachte.

Und auch der Raspo-Nachwuchs hätte es sicherlich nicht so toll gefunden, wenn das Training mit dem DFB-Vertreter hätte ausfallen müssen. „Das kommt bei den Jugendlichen immer super an. Es werden natürlich immer viele Fragen gestellt – so nach dem Motto: kennst du diesen oder jenen Nationalspieler persönlich?“, sagte Varol. Aber natürlich solle vor allem der Fußball im Zentrum der Trainingseinheit stehen. „Das Projekt richtet sich an die Jugend, klar. Ins Leben gerufen wurde es 2009 eigentlich, um den Mädchenfußball zu pushen“, sagte Varol. Da das Konzept so gut angenommen worden sei, sei es verlängert worden und mittlerweile im elften Jahr. „Das ist ein Erfolgsmodell“, sagte der DFB-Trainer. Es richte sich nicht nur an die Jugend, sondern auch an die Trainer. „Die können sich ein paar Ideen abgucken – Training mit Jugendlichen ist eben doch anders als mit Erwachsenen“, sagte Varol. Zudem gebe es gerade im Breitensport ein durchaus breites Gefälle bei den Vorkenntnissen der Kinder und Jugendlichen. „Manche sind schon sehr fit am Ball, andere können noch sehr wenig.“