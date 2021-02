Hückeswagener Karnevalsumzug : Kinderkarnevalszug im Mini-Format gebaut

Hückeswagen Holger Schmidt ist arbeitslos – zumindest als Zugführer an Rosenmontag. Sohn Max sorgt mit seinem Lego-Zug aber für Ersatz. Aus Lego baute der Neunjährige mehrere Umzugswagen, die er zu einem bunten Karnevalszug zusammenstellte.

Rosenmontag um 14.11 Uhr - Holger Schmidt schreitet zur Tat und setzt den Hückeswagener Karnevalsumzug „Rä-Te-Ma-Teng“ in Bewegung. Mit Uniform, Zylinder und Kelle zieht er voran, vorbei an zahllosen jubelnden Jecken durch die Altstadt bis zum großen Kamelleregen auf dem Schlossplatz. Am Montag wäre es wieder soweit gewesen, doch aufgrund der Corona-Pandemie sind sämtliche Karnevalsaktivitäten vor Ort abgesagt – auch der traditionelle Kinder-Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ der Hückeswagener Kolpingsfamilie.

Im Internet kursieren mittlerweile viele Videos und sogar kleine Wettbewerbe solcher Miniatur-Karnevalszüge. Davon ließen sich auch Max und seine Mutter Heike Albus inspirieren. Zwei Tage lang wurde gebastelt, gebaut und Banner gedruckt – ein Legotechnik-Auto dient als elektrische, batteriebetriebene Zugmaschine. „Daran muss allerdings noch gearbeitet werden, denn die Wagen drifteten beim ersten Versuch nach zwei Metern auseinander“, berichtet Holger Schmidt von der nicht TÜV-geprüften Wagenkolonne. Seit 2009 ist Holger Schmidt Zugführer des Kinder-Rosenmontagszugs in der Schloss-Stadt. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, Kontakt zu den teilnehmenden Gruppen aufzunehmen, die Brauchtumsveranstaltung beim Kreis in Gummersbach rechtzeitig anzumelden sowie Polizei und Feuerwehr zu benachrichtigen. „Ich kann ja noch versuchen, einen Antrag für den Zug zu stellen, aber das wird eng“, scherzt Holger Schmidt mit etwas Wehmut. Die Corona-Situation empfindet der Zugführer als schwierig und grotesk. „Wir brauchen doch alle wieder etwas Normalität“, ist er überzeugt. Der einzige Vorteil seien die eingesparten Kalorien der nicht gefangenen Kamelle.

Anders als die Hückeswagener Schulen, die den Rosenmontag auch in diesem Jahr als „beweglichen Feiertag“ unterrichtsfrei gestalten, hat sich der Hückeswagener keinen Urlaub vom Berufsalltag genommen. Dennoch will er sich am Sonntagabend zuvor die Gala-Karnevalssitzung der Kolpingsfamilie per Internet ansehen. Die Live-Teilnahme im Kolpinghaus ist definitiv anstrengender, als auf dem heimischen Sofa: „Da man meistens nachher noch auf ein Bier zusammensitzt, muss man aufpassen, dass man am nächsten Tag noch fit bleibt“, berichtet er lachend von seinen Erfahrungen.