Stadtradeln in Hückeswagen Radfahrer sammeln gleich mehrere Rekorde

Als wäre die Stadt am Wochenende nicht ohnehin in Feierlaune gewesen: Die Tourismusbeauftragte Heike Rösner und Bürgermeister Dietmar Persian lieferten auf der Schlossplatz-Bühne gleich noch einen weiteren Grund zur Freude. Sie präsentierten die Ergebnisse des Stadtradelns. Und die waren mit allerhand neuen Rekorden gespickt: 425 Fahrradfahrer aus Hückeswagen hatten sich an der Aktion vom 29. Mai bis 18. Juni beteiligt – 46 mehr als im Vorjahr. „Und mehr als je zuvor“, berichtete der Bürgermeister. 32 Teams gingen an den Start – eine Mannschaft mehr als 2022.