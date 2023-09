Musikalisches Großprojekt in Essen Hückeswagener Projektchor probt für „Bethlehem“

Szenenwechsel: Sonntagmittag, die Grugahalle in Essen. Woran erkennt man die Deutschen in der ganzen Welt? Sie stellen sich ordentlich in der Schlange an. Dieser Kalauer wird am sonnigen Herbstsonntag menschgewordene Wirklichkeit, was man schon beim Einbiegen auf die Parkplätze an der Messehalle in Essen sehen kann. Die lange Schlange vor dem Haupteingang erstreckt sich bis hin zur Hauptstraße, und als die Ordner die Türen öffnen, strömen die Menschen in die Halle, ganz ruhig und gesittet, was bei deutlich mehr als 3000 Personen durchaus eine Leistung ist – eine Dreiviertelstunde später sitzen alle, und es geht los: mit etwa sechs Stunden Probe.