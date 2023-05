TV Winterhagen Prellballer etwas besser platziert als 2022

In der Vorrunde in der Gruppe A konnte der TV Winterhagen die Spiele gegen den MTV Jahn Schladen mit 31:30 und gegen den MTV Markoldendorf mit 35:32 für sich entscheiden. In den beiden letzten Begegnungen unterlagen die Hückeswagener jedoch gegen den späteren Deutschen Meister Werder Bremen mit 26:34 und gegen die TSG Eisenberg mit 29:35. Das Tagesziel, der dritte Platz mit der Qualifikation für die Endrunde der besten sechs Teams war somit erreicht.