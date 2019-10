Sport in Hückeswagen : Prellball-Teams des TVW verschlafen Saisonauftakt

Sport in Hückeswagen

Die Prellball-Bundesliga-Teams der Herren und der Frauen des TV Winterhagen starteten denkbar ungünstig in die neue Saison. Foto: Köthe

Winterhagen Keinen guten Start in die neue Saison erwischten die Prellball-Bundesliga-Teams des TV Winterhagen.

Das hatten sich die Prellballer des TV Winterhagen ganz anders vorgestellt: Sowohl die Frauen als auch die Männer haben den Saisonstart komplett verschlafen und starteten denkbar ungünstig. Beide Bundesliga-Teams gingen beim 1. Pott-Pokal in Bochum an den Start. Fazit: Für das Betreuter-Team zeichnet sich sehr viel Arbeit ab. Für die Damen endete der Tag mit einem enttäuschenden neunten Platz unter zehn Mannschaften. Und bei den Männern war der 16. Platz (18 Mannschaften) genauso enttäuschend. „Das reicht einfach nicht“, waren sich die Trainer Susanne und Michael Köthe einig. Aber es bleibt noch ein wenig Zeit die Teams in die richtige Spur zu bringen.