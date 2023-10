Hückeswagener engagiert sich im Ruhestand Polizist wird im Ruhestand zum „Blauen Bär“

Dann erzählt er von seiner Zeit als Streifenpolizist in Hückeswagen. „45 Jahre habe ich diesen Job gemacht“, sagt er. Als 1995 im ganzen Land Polizisten gesucht wurden, um die Friedensmission in Bosnien zu unterstützen, da meldete sich Stawicki zu seinem ersten Auslandseinsatz. Ein Jahr verbrachte er in Bosnien, vier Jahre später meldete er sich für den Kosovo. „Nicht für das Militär, sondern für die Polizei“, stellt der Hückeswagener klar. Die Herausforderung lockte ihn. „Und ich bin einfach ein Typ, der die Hand hebt, wenn Unterstützung gefragt ist“, betont Stawicki. Das sei immer so gewesen.