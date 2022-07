Hückeswagen : Unterschiedliche Bewertung von NRW-Schwarz-Grün

Hückeswagen Vertreter der Hückeswagener CDU, SPD und Grünen im Stadtrat sehen Herausforderungen und Möglichkeiten für die neue Landesregierung.

Irgendwann Ende Juni dieses Jahres ist mit ein paar Unterschriften so etwas wie ein historischer Moment geschaffen worden. Erstmals gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition. Bislang ist eine Regierung aus Grünen und Christdemokraten eine eher seltene Koalition – erstmals hat es sie 2008 in Hamburg gegeben, seit 2014 wird Hessen so regiert, Baden-Württemberg seit 2016. Seit diesem Jahr bilden sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Schleswig-Holstein schwarz-grüne Koalitionen die Regierung. Die SPD ist in NRW seit der Wahlniederlage Hannelore Krafts 2017 in der Opposition. Wie sehen die drei großen Parteien in der Schloss-Stadt diese für das Bundesland neue Konstellation ?