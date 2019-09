„Die Partei“ in Hückeswagen : Politiker sind gespannt auf die neue Partei

Hückeswagen In der vergangenen Woche erweiterte sich die Parteienlandschaft. Der Ortsverband von „Die Partei“ wurde im Kolpinghaus auf Initiative von Nicklas Alsdorf gegründet.

Neue Parteien gibt es selten – schon gar nicht solche, die sich mit deutlichen und kämpferischen Worten an die Politik in Hückeswagen richten. Wie beurteilen die Politiker in der Schloss-Stadt die Erweiterung der Parteienlandschaft um „Die Partei“? Jörg von Polheim, Fraktionsvorsitzender der FDP, begrüßt es, wenn sich junge Menschen politisch engagieren. „Eine politische Diskussion kann aber erst erfolgen, wenn der neue Ortsverband sich in Sachfragen positioniert hat“, sagt er. In Bezug auf den Ruf der neuen Partei als Spaß- und Satirepartei sagt er: „Die FDP Hückeswagen glaubt aber nicht, dass man mit Satire die Probleme der Stadt lösen kann.“