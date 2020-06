Hückeswagen der Zukunft : Politik stimmt Machbarkeitsstudie für künftige Schlossnutzung zu

Das Schloss soll künftig nur noch in einem kleinen Teil von der Verwaltung genutzt werden. Enthalten soll es dann auch eine Gastronomie, Veranstaltungsräume und zu mietende Büros. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Vor der Entscheidung im Planungsausschuss entspannte sich eine kleine Diskussion über die Kosten von 50.000 Euro. Letztlich setzte sich die Meinung durch, dass das Geld eine sinnvolle Investition darstellen kann.

Am Ende stimmte der Planungsausschuss in seiner Sitzung diese Woche einstimmig für die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung des Schlosses. Wenn sich auch die FaB enthielt angesichts der Kosten von 50.000 Euro dafür. Deren Fraktionsvorsitzende hatte angeregt, aufgrund der Millionen-Ausgaben der Stadt für die Folgen der Corona-Krise die Studie erst einmal zu verschieben.

Dagegen regte sich aber umgehend Widerstand. „Ich glaube, der Zeitpunkt jetzt ist genau der richtige“, betonte Bürgermeister Dietmar Persian. Gerade jetzt in der Corona-Krise habe die Verwaltung festgestellt, dass viele Mitarbeiter auch von zu Hause aus arbeiten könnten. Daher sieht Persian im Homeoffice für die Verwaltung „eine große Chance“. So geht er von davon aus, dass die zunehmende Digitalisierung für weniger Raumbedarf sorgen werde. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass das Schloss zu einem Großteil für andere Zwecke, wie Gastronomie, Tourismusinformationen, Seminare und Veranstaltungen, freigegeben werden soll. Es sollen aber auch einige Büros weiterhin der Stadt zur Verfügung gestellt werden, aber deren Platzbedarf würde damit drastisch sinken (die BM berichtete).

Der Bürgermeister warb vor allem deshalb für die Machbarkeitsstudie, weil jetzt die Regionale 2025 ansteht und das Schloss ein Projekt ist, das mit Mitteln aus dieser Landesförderung umgesetzt werden soll. „Wir haben jetzt die Chance, unser Schloss stärker zu öffnen“, argumentierte er. „Und wir bekommen jetzt die Fördermittel und nicht erst in zehn Jahren.“

Kommunalwahl in Hückeswagen

Kommunalwahl in Hückeswagen : Schlechte Zeiten, gute Zeiten?

Kommunalwahl in Hückeswagen

Kommunalwahl in Hückeswagen : Kommunalwahl unter Corona-Bedingungen

Unterstützung erhielt er von Andreas Schröder: „Wir sitzen nicht nur hier im Forum wegen Corona, sondern auch, weil wir aktuell den Sitzungssaal im Schloss nicht nutzen können“, erinnerte der Bauamtsleiter. Gerade jetzt müsse die Stadt was tun und viel Geld in die Hand nehmen, um das Schloss zu unterhalten. „Da sollten wir die Regionale-Mittel nutzen.“ Denn somit müsste Hückeswagen nicht alles selber bezahlen, sondern könnte zu 70 Prozent auf Landesmittel zurückgreifen. Mario Moritz (CDU) betonte: „Es wäre fatal, an der falschen Stelle zu sparen. Wir wären schlecht beraten, die Studie zu verschieben.“