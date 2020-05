Hückeswagen : Im Friedwald an der Bever zurück zur Natur

Die Bever aus der Luft. Der geplante Friedwald soll oben zwischen den beiden Armen entstehen. Foto: Peter Sondermann/Wupperverband

Kleinhöhfeld/Höhe Waldbesitzer Christian Hardt will die Möglichkeit für eine Urnen-Bestattung an der Bever-Talsperre nördlich von Höhe und westlich von Kleinhöhfeld schaffen. Anwohner äußern allerdings bereits Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist idyllisch im Hardtschen Wald an der Bever-Talsperre. Wer etwa gestresst ist, kommt hier garantiert zur Ruhe. Die letzte Ruhe finden könnten auf den mehreren Hektar künftig Verstorbene. Das jedenfalls ist das Ansinnen von Waldbesitzer Christian Hardt und der FriedWald GmbH aus Darmstadt-Greißheim, die auf zwei Waldflächen nördlich von Höhe und westlich von Kleinhöhfeld einen Friedwald anlegen wollen. Das Projekt stellen sie am Montagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor (s. Info-Kasten).



Was ist ein Friedwald? Seit Ende der 1990er-Jahre gibt es in Deutschland die Möglichkeit der Urnen-Bestattung an Bäumen in freier Natur. Anders als etwa in der Schweiz, wo die Asche verstreut werden darf, gilt in deutschen Friedwäldern allerdings größtenteils Urnenpflicht.

Die vorgesehen Flächen liegen in der Nähe der Ortschaften Höhe und Kleinhöfeld. Foto: GRAFIK: MAPS4NEWS, FERL

Info Der Ausschuss tagt im Forum Was Der Haupt- und Finazausschuss tagt als einer der wenigen Gremien in der Corona-Krise. Insgesamt sind 13 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil vorgesehen, darunter zu Beginn die Fragestunde der Einwohner. Wann Montag, 25. Mai, 17 Uhr. Wo Das Forum, Weststraße 41, wurde ausgesucht, weil dort die notwendigen Abstände gut eingehalten werden können.



Welche Ideologie steckt dahinter? Seit geraumer Zeit gibt es einen immer größer werdenden Wunsch nach freieren und flexibleren Bestattungsformen. „Zugleich suchen die Menschen den Zugang zur Natur“, werden die Initiatoren des Hückeswagener Friedwalds in den Ausschussunterlagen zitiert. So werde auch eine Bestattungsform wie ein Friedwald stärker nachgefragt. „Sie ist eine Alternative zu den traditionellen Formen.“



Welches Konzept schwebt den Betreibern vor? Die Asche der Verstorbenen wird im Wald direkt an den Wurzeln eines zuvor ausgesuchten Baums in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt. Grabmäler dürfen dort allerdings nicht errichtet werden, auch entfällt die individuelle Grabpflege – die übernimmt gewissermaßen die Natur. Den Baum suchen sich die Interessenten zu Lebzeiten aus. An dem jeweiligen Baum kann maximal ein Namensschild angebracht werden, das auf den Verstorbenen hinweist.

Wie sehen die Trauerzeremonien aus? Trauerfeiern im Friedwald sind möglich – entweder in der bekannten kirchlichen Form oder auch ganz individuell. Für die kurzen Andachtsfeiern soll ein kleiner, etwa 200 bis 300 Quadratmeter großer Platz in einer bereits existierenden Lücke des Waldes angelegt werden. Der Boden wird mit einem sand-wassergebundenen Material oder Holzhackschnitzeln befestigt, zudem sollen einige Holzbänke und ein Unterstand sowie bei Bedarf ein großes Holzkreuz errichtet werden.



Wie ist die rechtliche Lage? Der Eigentümer des Waldes, Christian Hardt, wird die Flächen weiterhin pflegen und muss für die Verkehrssicherung sorgen. Sämtliche Investitionskosten werden von ihm und der FriedWald GmbH übernommen. Die Stadt Hückeswagen wird die Trägerschaft für den Bestattungswald übernehmen und muss eine Friedhofsnutzungsordnung erlassen. Straßen oder Gebäude werden nicht errichtet, auch ist eine klassische Einfriedung durch Zäune und Mauern, wie bei klassischen Friedhöfen, nicht vorgesehen. „Wir wollen jetzt eine Rückegasse befestigen, so dass ein Weg zum Andachtsplatz schon angelegt wäre“, sagt Christian Hardt im Gespräch mit unserer Redaktion. So könnten auch Menschen mit Gehbehinderung, etwa mit Hilfe eines Rollators, zur Trauerfeier gelangen.

Wie sehen die ersten Schritte aus? Der Friedwald an der Bever soll mit einer zwei bis drei Hektar großen Waldparzelle für Bestattungen in Betrieb gehen. Die Gesamtfläche des Friedwald-Gebiets beträgt 17 bis 20 Hektar. Wenn die ersten Parzellen veräußert sind, würden nach und nach weitere ausgewiesen. Pro Hektar werden etwa 80 bis 100 Bestattungsbäume ausgewählt und kartiert. Das ist etwa eine der Aufgaben von Christian Hardt als Friedwald-Förster. Dazu gehören zudem etwa die Vorbereitung der Urnengräber und die Führung der Interessenten durch den Wald. Ebenfalls achtet er darauf, dass kein Grabschmuck abgelegt wird.



Was sind die Kritikpunkte der Anwohner? Im nahegelegenen Kleinhöhfeld, durch das die Besucher des Friedwalds fahren müssten, hat sich bereits Widerstand gebildet. Etwa ein Dutzend Anwohner haben in einem Schreiben an die Stadt ihre Bedenken geäußert, und die sind vielfältig. So rechnen sie etwa mit bis zu 300 Beisetzungen im Jahr und 80 Besuchern pro Wochenende, was auch eine entsprechende Zunahme des Verkehrs in ihrer Ortschaft bedeuten würde. Die 19 Parkplätze, die auf einem bereits bestehenden Holzlagerplatz zur Verfügung stehen werden, würden auf lange nicht ausreichen, kritisieren sie. Deswegen sei zu einem späteren Zeitpunkt eine Erweiterung wahrscheinlich. Auch gehen die Anwohner davon aus, dass ein öffentlicher Parkplatz letztlich ebenfalls an schönen, warmen Tagen von Badegästen genutzt werden wird. „Die Befürchtung ist, dass es auch hier im Landschaftsschutzgebiet zu chaotischen Zuständen kommt, wie es an anderen Plätzen an der Bever zu beobachten ist“, heißt es in dem Schreiben.