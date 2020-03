Kirchenchor in Hückeswagen : Pfarrcäcilienchor sucht weiterhin neuen Leiter

Kirchenchor in Hückeswagen

Da war die Welt noch in Ordnung: Konzert des Pfarrcäcilienchores in der katholischen Pfarrkirche im November 2015. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Vielleicht könnte eine Stellenausschreibung der Kirchengemeinde helfen. Im Moment ruht die Probenarbeit wegen des Coronavirus’.

Für eine Übergangszeit von maximal drei Monaten hatte sich ihre Stellvertreterin Claudia Pille bereiterklärt, das Dirigat zu übernehmen. Sie hatte im Vorjahr die Befähigung als Vize-Chorleiterin absolviert. Nur kurze Zeit später machte dann die gute Nachricht die Runde, dass ein neuer Chorleiter gefunden sei, erste Proben seien zur Zufriedenheit aller verlaufen – die Personalie müsste nur noch arbeitsrechtlich in trockene Tücher gebracht werden.

Kontakt Wer selbst im Pfarrcäcilienchor mitsingen möchte oder bei der Suche nach einem neuen Leiter helfen kann, kann sich an die stellvertretende Vorsitzende Claudia Pille wenden. Sie ist unter ☏ 02192 6292 zu erreichen.

Was den Chor nun aber wieder in die Situation rücke, sich erneut auf die Suche zu begeben. „Wir haben jetzt den Kirchenvorstand und den neuen Verwaltungsleiter mit ins Boot geholt und um Hilfe gebeten“, sagt Claudia Pille. An der Jahreshauptversammlung im Januar habe auch Regionalkantor Bernhard Nick teilgenommen. „Er hat sich ein Bild von den Möglichkeiten des Chors gemacht und uns einen schönen und guten Klang bescheinigt. Leider hat er selbst auch keine freien Kapazitäten mehr, wird uns aber bei der Suche unterstützen“, sagt Claudia Pille.