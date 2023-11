Hückeswagen-Etaples Partnerschaftskomitee braucht Nachwuchs

Die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Hückeswagen-Etaples sur Mer, Joëlle Callsen-Lemoult, berichtete bei der Jahresversammlung von einem ruhigen Geschäftsjahr. Und das nicht nur im direkten Vergleich mit dem Jubiläumsjahr 2022, in dem die Städtepartnerschaft zwischen der Schloss-Stadt und der nordfranzösischen Hafenstadt ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Es waren eher normale Aktivitäten, was Vorstand und Vereinsmitgliedern sicher freute, war das Jubiläumsjahr doch sehr schön und gelungen – aber auch mit sehr viel Aufwand und Verantwortung verbunden. Gleich im Januar kam die Einladung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds für einen Festabend in Paris, um 60 Jahre Elysée-Vertag und den Deutsch-Französischen Tag zu feiern.