Goldhochzeit in Hückeswagen Gemeinsam 50 Ehejahre durch Dick und Dünn

Der erste gemeinsame Urlaub ging nach Radolfzell an den Bodensee. „Damals war ich 16 Jahre alt und hatte mir noch mit meiner zukünftigen Schwiegermutter in der Pension das Zimmer geteilt“, erzählt Evelyn Steinmetzler. 1972 folgte die Verlobung, am 1. Juni 1973 wurde im Hückeswagener Standesamt und am selben Tag in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt geheiratet. „Zuerst wollte uns keiner ökumenisch trauen, aber dann standen Pastor Moos und Pfarrer Herkenrath doch einträchtig nebeneinander“, berichtet die 68-Jährige lachend.