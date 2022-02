Hückeswagener Paar heiratet am 22.02.2022 : Schnapszahl-Hochzeit im zweiten Anlauf

Melanie Radtke und Matthias Fuß haben am Dienstag, 22.2.22, im Heimatmuseum geheiratet. Foto: Jürgen Moll

Goldenbergshammer Eigentlich wollten Melanie und Mathias Radtke schon am 2.2.2022 heiraten, doch dann kam alles anders. Jetzt hat sich das Paar nur 20 Tage später das Ja-Wort im Heimatmuseum gegeben – an einem besonderen Datum.

Die Geschichte von Melanie (33) und Mathias Radtke (37) ist schon ein wenig verrückt – und zwar vom Kennenlernen bis zur Hochzeit. „Aber das sind wir auch, also passt es ins Konzept“, ist das Paar überzeugt. Am Dienstag, 22. Februar, haben die Jungverliebten im Hückeswagener Schloss geheiratet, im schwarzen Kleid und Smoking – ganz im Stil der bekennenden Rockmusiker. „Mein Vorschlag, in Jeans und T-Shirt zu heiraten, wurde abgelehnt“, fügt der 37-Jährige hinzu und lacht.

Eigentlich hatten die Frischvermählten den 2.2.22 als Hochzeitstermin festgelegt, denn eine Schnapszahl sollte es schon sein. Zumal die Braut an diesem Tag Anfang des Monats auch Geburtstag hat. Doch dann erhielt Melanie Radtke kurz vor der standesamtlichen Trauung ein positives PCR-Testergebnis. „Wie sich später herausstellte, war das aber ein Fehler, und ich hatte gar kein Corona“, erzählt die gelernte Altenpflegerin mit mehreren medizinischen Zusatzausbildungen. Da die 33-Jährige in einer Rehaklinik in Engelskirchen arbeitet, muss sie sich regelmäßig testen lassen. Die Entwarnung und der negative Zweittest kamen für die Hochzeit allerdings zu spät. „Wir hatten schon die Trauung und die Feier mit der Familie im Café verschoben und den Hochzeitsgästen abgesagt“, erzählt Melanie Radtke.

Info Schnapszahlen beliebt – aber keine Garantie Datum Der 22.2.22 ist ein Datum, das im Gedächtnis bleibt, weshalb viele Paare an diesem Tag heiraten wollen. Im Hückeswagener Standesamt waren es zwei Paare. Vorteil Den Hochzeitstag merken sollte man sich bei solch einem markanten Datum durchaus eher. Statistik Den Bund fürs Leben an einem Schnapszahl-Tag einzugehen, ist allerdings nicht automatisch ein Garant für dauerhaftes Glück. Wissenschaftler der Universität Melbourne fanden heraus, dass Ehen, die an einem speziellen Tag geschlossen wurden, auch ein höheres Scheidungsrisiko hatten.

Zum Glück für das Paar gibt es im Februar dieses Jahres gleich zwei Schnapszahlen als besonderes Datum. Und so wurde die standesamtliche Trauung kurzerhand auf den 22.02.2022 verlegt – das ist nicht nur eine Schnapszahl, sondern auch ein absolut seltenes Palindrom: Das Datum lässt sich vorwärts wie rückwärts lesen.

Kennengelernt haben sich die Eheleute erst im April 2021 über ein Dating-Portal im Internet. Das ist gerade einmal zehn Monate her. „In der Corona-Zeit wusste man ja nichts mit sich anzufangen“, erklärt das Ehepaar die Motivation, sich dort anzumelden und auf Partnersuche zu gehen. Eine gute Entscheidung, wie sich schnell herausstellen sollte, denn es passte von Anfang an. „Eine Woche später haben wir uns schon getroffen, und Mathias hat mich bekocht“, erzählt die Braut weiter. Mathias Fuß, wie er vor der Hochzeit noch hieß, kommt ursprünglich aus Monheim, war dann aber bald zu seiner Freundin nach Goldenbergshammer an die Hückeswagener Stadtgrenze zu Remscheid gezogen. Hier lebt das Paar mit den Hunden Jasper und Eddie sowie der Katze „Frau Dietrich“. Der Fachinformatiker und Softwareentwickler interessiert sich für Fantasy-Geschichten, Weltall und Physik, während die Altenpflegerin gerne zum Angeln geht. „Angeblich ist sie eine begnadete Anglerin“, zweifelt Mathias Radtke diese Aussage allerdings ein wenig an und fügt erklärend hinzu: „In unseren gemeinsamen Urlauben in Bayern und an der Ostsee hat sie nie etwas gefangen.“ Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten des Paars, wie das Spielen von rockigen Stücken auf der Bassgitarre.

Der Heiratsantrag war wie schon das Kennenlernen sehr spontan. „Wir saßen auf dem Sofa“, erinnert sich Melanie Radtke an diesen eher unspektakulären Moment. Noch am selben Tag wurden die Ringe gekauft. Unkonventionell war auch die Wahl des gemeinsamen Nachnamens. Dazu hatte das Paar eine Münze geworfen. Eigentlich war beiden der Name völlig egal. Als die Münze dann aber auf „Radtke“ fiel, war der 33-Jährigen dann aber doch ein kurzes „Gott sei Dank“ herausgerutscht.

Lange wird das Paar nicht mehr in Hückeswagen bleiben, denn zusammen mit Melanie Radtkes Eltern haben die Frischvermählten ein Haus in Wuppertal gekauft. Nach dem Umzug steht Ende April noch eine große Hochzeitsfeier an, für das das Paar auf gelockerte Corona-Schutzmaßnahmen hofft, um mit allen Freunden im Stil der 1920er-Jahre feiern zu können. „Wir wollen dazu noch einen Charleston-Tanz einüben“, kündigt das Brautpaar an.