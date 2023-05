Hückeswagener Paar bei „Temptation Island“ Nico verfällt Verführerin – ist der TV-Treuetest gescheitert?

Bisher zählten die Hückeswagener Nico Legat (25) und Sarah Liebich (24) zu den eher ruhigeren Vertretern der Reality-Show „Temptation Island“. Das Paar, das sich vor der Corona-Pandemie kennengelernt hatte, schwor sich Treue und das Einhalten von Grenzen bei dem Experiment von RTL+. Doch in der neunten von insgesamt zwölf Folge, die am Donnerstag zum Streaming freigegeben war, wurde der Sohn des Ex-Bundesliga-Spielers Thorsten Legat ganz offensichtlich schwach angesichts der Verführungskünste von Syria. Der 25-Jährige verschwand mit der rassigen Mitbewohnerin in der Dusche, aus der anschließend verdächtige Geräusche drangen. „Nico und ich hatten Sex“, plauderte die 20-Jährige am nächsten Tag im Interview ganz unverblümt aus. Zwar war Syria erfreut, dass ihre Verführungskünste erfolgreich waren. Es blieb aber ein fader Beigeschmack. „Ich habe das Gefühl, dass er gar kein schlechtes Gewissen hat. Seine Freundin muss wissen, dass er sie betrogen hat“, stellte sie klar.