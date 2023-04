Hückeswagener Paar bei „Temptation Island“ dabei Erstmal ein Bierchen auf die Traumvilla

In der ersten Folge machten die Hückeswagener einen sehr sympathischen und optimistischen Eindruck. „Ich denke, dass wir gestärkt hier herausgehen werden“, äußerte sich die heute 24-Jährige überzeugt. Auch von Heirat und dem Bau eines Hauses war bereits die Rede. Nach einem kurzen Treffen mit Moderatorin Lola Weippert musste sich das Paar dann aber trennen: Die vier Männer verbrachten in Portugal 14 Tage in einer Traumvilla mit zwölf Single-Damen, die vier Frauen wohnten in einer anderen Villa mit ebenso vielen Single-Männern. Bei Sarah Liebich flossen beim Abschied ein paar Tränen. „Wir waren noch nie wirklich getrennt, das wird mir schwerfallen“, sagte ihr Freund Nico, Sohn des Ex-Bundesligafußballers und Teilnehmer vieler TV-Formate Thorsten Legat. Das Paar kennt sich seit Dezember 2019 und war 2020 zusammengezogen, lebte also bei den Dreharbeiten bereits seit zweieinhalb Jahren zusammen in Hückeswagen.