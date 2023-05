Innenstadtentwicklung in Hückeswagen Bürger verstärkt in Planung einbinden

Besonders wichtig sei ihr die Öffentlichkeitsarbeit – und damit die Information der Menschen in Hückeswagen. „Wir sind auf allen Kanälen präsent, außerdem gibt es mit www.zukunft-hueckeswagen.de eine eigene Webseite für alle Informationen rund um das ISEK – die Seite wird gerade aufgebaut, aber ab den kommenden Wochen lohnt sich der regelmäßige Blick auf jeden Fall“, sagt Barbara Zillgen. Völlig unvirtuell ist das neue Altstadtbüro, das am Freitag in den Räumen des ehemaligen Hotels zur Post an der Peterstraße offiziell eingeweiht wird. „Es geht uns darum, mit den Menschen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen“, sagte die Citymanagerin. Der Eröffnungstag sei der „Einstieg in die Zeit, in der wir hier in Hückeswagen sein werden“. Und wenn es nach dem Wunsch der Citymanagerinnen geht, werden künftig sehr viele Begegnungen und Gespräche mit den Menschen in der Schloss-Stadt stattfinden.