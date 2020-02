Notfallseelsorge in Hückeswagen : Menschen zuhören in der Katastrophe

Bei dem Busunfall am 22. September 2009 in Radevormwald-Dahlerau, bei dem fünf Menschen starben, waren Notfallseelsorger aus der ganzen Region am Einsatzort. Darunter auch Geistliche aus Hückeswagen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Hückeswagen Reimund Lenth ist einer der Notfallseelsorger, die für Hückeswagen zuständig sind. Ab Ende Februar können sich in Wiehl ehrenamtliche Helfer für diese wichtige Arbeit ausbilden lassen.

Wenn ein schlimmer Unfall, ein Todesfall im eigenen Zuhause oder eine andere schwere Ausnahmelage ist, dann werden nicht nur Rettungskräfte, Polizei und Sanitäter an den Ort des Geschehens gerufen, oft sind dann auch Notfallseelsorger am Ort. Sie sorgen dafür, dass die Menschen, denen gerade großes Unheil geschehen ist, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden, jemand zur Seite steht. Wie etwa am 22. September 2009, als in Radevormwald-Dahlerau ein Linienbus eine Böschung hinabstürzte und in der Wupper liegenblieb – fünf Menschen wurden dabei getötet.

Unterstützt werden die Notfallseelsorger dabei auch von ehrenamtlichen Helfern, die in Kursen speziell geschult werden. Im Oberbergischen Kreis gibt es etwa 30 Seelsorger, die von der Rettungsleitstelle angefordert werden können. Aufgrund der unterschiedlichen Aufteilungen in politischer und kirchlicher Hinsicht zählen Radevormwald und Hückeswagen allerdings nicht zum Oberbergischen Kreis. Die beiden Nordkreis-Städte bilden zusammen mit Remscheid und Lüttringhausen einen Bereich, der sowohl von katholischer als auch evangelischer Seite betreut wird. Die Koordination der Notfallseelsorge liegt dabei in Händen der Remscheider Pfarrer Jürgen Behr auf katholischer und Ulrich Geiler auf evangelischer Seite. Reimund Lenth, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde, ist einer der Notfallseelsorger am Ort, sein katholischer Kollege ist Diakon Burkhard Wittwer.

Info Neue Kurse für Ehrenamtliche Termin Die Koordinatoren für die Notfallseelsorge in Oberberg bieten für Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr, ein Vortreffen für einen 40-stündigen Kursus in Wiehl an. Oberberg-Nord Wegen der unterschiedlichen Gebietsaufteilungen sind für Hückeswagen und Radevormwald jedoch die Koordinatoren aus Remscheid zuständig. Hier wird im März wieder ein Kursus starten. Kontakt Andreas Groß ist der katholische Koordinator der Notfallseelsorge Oberberg; zu erreichen ist er unter ☏ 0177 8078553. Teilnahme Allerdings können Interessierte aus Hückeswagen auch am Kursus in Wiehl teilnehmen. In diesem Fall wird jedoch um vorherige Rücksprache mit den Koordinatoren in Remscheid gebeten: Jürgen Behr, katholische Kirche, ☏ 02191 668560, oder Ulrich Geiler, evangelische Kirche, ☏ 02191 975121.

„Wir haben etwa an 13 bis 14 Tagen im Jahr 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Das gilt sowohl für die Pfarrer und Pastoren als auch für die ehrenamtlichen Notfallseelsorger – immer bezogen auf unser Einsatzgebiet“, erläutert Lenth. Dabei gehe es im weitesten Sinne ökumenisch zu, denn im Notfall spiele es keine Rolle, wem geholfen werde – egal ob Christ, Atheist, Moslem oder Menschen anderen Glaubens. „Menschen in Not muss immer geholfen werden, das steht immer im Vordergrund. Wie das dann aussieht, spielt vordergründig keine Rolle. Das entscheidet sich situativ vor Ort“, betont Lenth. Am häufigsten werden sie zu häuslichen Todesfälle gerufen. „Dann müssen wir etwa in die Familie, um den Angehörigen beizustehen. Oder wir begleiten die Polizisten, die den Familien die Nachricht vom Tod eines Angehörigen mitteilen müssen“, sagt Lenth.

Kontaktiert werden die Notfallseelsorger über ein Diensthandy, das sie in der Bereitschaftszeit 24 Stunden bei sich tragen müssen. „Es ist schon vorgekommen, dass ich den Konfirmandenunterricht ausfallen lassen musste“, sagt Lenth. Notfälle lassen sich halt nicht planen. Auch bei Großlagen wie dem Busunglück im September 2009 in Radevormwald sei er im Einsatz gewesen. „Da werden dann aber auch mehrere Kollegen hinzugerufen, denn das könnte ein Notfallseelsorger alleine nicht leisten“, macht Lenth deutlich.

Viele Menschen seien in der Situation überfordert. „Man kann auch nicht abschätzen, wie es sich entwickelt. Manchmal können Menschen sich gar nicht äußern, andere schreien, wieder andere sind völlig verzweifelt. Ob ein religiöser Bezug da ist oder nicht, zeigt sich auch relativ schnell“, sagt der evangelische Pfarrer. Manchmal komme es dann vor, dass ärztliche Hilfe für die Angehörigen notwendig sei. „Daher bleibe ich auch immer länger vor Ort, bis sich die Situation soweit geklärt hat, dass man die Betroffenen alleine lassen kann.“

Die ehrenamtlichen Helfer würden weitgehend die gleiche Arbeit übernehmen wie die hauptamtlichen Seelsorger. „Wann genau die Unterstützung durch Ehrenamtliche eingeführt wurde, weiß ich nicht. Bewusst nehme ich es aber seit einigen Jahren wahr, weil es auch zwei Helfer aus Hückeswagen gibt“, sagt Lenth.