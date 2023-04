Neubaugebiet in Hückeswagen Brunsbach zwischen Theorie und Praxis

Langfeld wollte dann wissen, warum einige Eckpunkte, die die Anwohner herausgefunden hätten, nicht im Gutachten aufgeführt seien. Etwa, dass gerade auf der Ewald-Gnau-Straßen einige Stellen schmaler sind als die angegebenen 4,50 Meter. Etwa dann, wenn die Mülltonnen an den Straßenrand gestellt werden müssen, „weil sie nicht abgeholt werden, wenn wir sie nur in die Hauseingänge stellen“, betonte er. „Viele Sachen wurden nicht erwähnt. Wir fühlen uns in dem Gutachten nicht berücksichtigt.“ Letztlich war es erneut Himmelsbach, der als Schlichter auftrat. „Bei einem Bebauungsplan gibt es immer Interessenskonflikte. Und wir machen nicht immer alle Leute glücklich“, sagte der Stadtplaner. Sein Kollege habe mit seinem Gutachten aber auch nur einen ersten Entwurf gefertigt, das Endergebnis könne sich noch ändern, versicherte Himmelsbach. „Wir befinden uns vom Planungsprinzip her immer noch erst im Vorentwurf.“