Hückeswagener muss sich vor dem Amtsgericht verantworten Unfall auf Bahntrasse endet vor dem Richter

Brenzlige Situationen gehören für Radfahrer im Straßenverkehr zum Alltag. Aber auch auf Radwegen jenseits vielbefahrener Straßen kann es zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommen. So geschehen an einem sonnigen Tag im Mai 2022 auf der zum Rad- und Fußweg umgebauten alten Bahntrasse in Wipperfürth. Dort kam es zu einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern – und in der Folge jetzt zu einem Prozess vor dem Amtsgericht in der Hansestadt. Angeklagt war ein 68-jähriger Hückeswagener, dem die Staatsanwaltschaft Unfallflucht zur Last legte. Der Richter sah es am Ende allerdings anders und entschied auf Freispruch.