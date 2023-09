Tag der offenen Tür an der Hückeswagener Musikschule Orientierungshilfe für das erste Instrument

Musik ist toll – umso mehr, wenn man sie selbst machen kann. Die Entscheidung, welches Instrument für einen persönlich das richtige ist, fällt hingegen oftmals schwer. Die Musikschule Hückeswagen bietet jedoch zahlreiche Orientierungsmöglichkeiten an. So zum Beispiel mit dem Instrumentenkarussell an den Grundschulen, bei dem Schüler die verschiedenen Instrumente nicht nur kennenlernen, sondern im Wechsel auch selbst für einige Wochen ausprobieren dürfen. Kleine Konzerte und Klassenvorspiele im Forum und Heimatmuseum bieten ebenfalls Einblicke in den Unterricht und verdeutlichen anschaulich die Lernerfolge.