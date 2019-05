Jahresversammlung : Musikschule freut sich über stabile Schülerzahlen

Hückeswagen Der Musikschulverein blickte auch dieses Mal wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das wurde bei der Jahresversammlung im Kultur-Haus Zach deutlich.

Stabile Schülerzahlen, ein erweitertes und verjüngtes Lehrerkollegium und zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen – der Musikschulverein blickte auch dieses Mal wieder auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das wurde bei der Jahresversammlung im Kultur-Haus Zach deutlich. Kurz und knapp ließen die Vereinsvorsitzende Andrea Binder und Musikschulleiter Eckhard Richelshagen 2018 Revue passieren. Und schauten auch auf noch anstehende Veranstaltungen in diesem Jahr. Ein großes Highlight, das auch in diesem Jahr seine Wiederholung finden soll, war die Aufführung von „Peter und der Wolf“ mit dem Kinderballett und dem Projektorchester. „Das hat allen gut gefallen, es wird in diesem Jahr am Sonntag, 7. Juli, wieder ein tierisches Konzert geben: Das Projektorchester und das Ballett werden den ‚Karneval der Tiere‘ präsentieren“, sagte Richelshagen. Dazu werde es noch Beiträge der Musikalischen Früherziehung und der Eltern-Kind-Gruppe geben. „Das Ganze steht unter dem Motto: Konzert für Kinder“, sagte der Musikschulleiter.