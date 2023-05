Hückeswagener Musikschüler geben Konzerte Musikschüler zeigen ihr Können

Auch beim Schülerkonzert am Freitag zeigten sich tolle Talente unter den Gitarren- und Klarinettenschülern der Lehrer Cosimo Erario, Andreas Fischer und Dorina Kramer. Einen besonders großen Applaus erhielten Niklas Marenbach (11) und Bruno Brieden (13). Die beiden Jungen spielten auf ihren Gitarren zusammen mit Andreas Fischer einen fetzigen Blues, bei dem sie in ihren Improvisationen regelrecht versanken und den Groove in sich aufnahmen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass aus ihnen einmal richtig gute Musiker werden können. Zu Herzen ging auch der Beitrag von Darina Lavrinienko in ihrem pastellfarbenen Tüllkleid mit Blume im Haar. „Daria stammt aus der Ukraine und hat erst seit drei Monaten Unterricht. Sie hat viel geübt“, sagte Gitarrenlehrer Cosimo Erario. Die junge Schülerin spielte eindrucksvoll „Das Lied vom Anderssein“, während ihre Mutter diesen großen Moment mit dem Handy festhielt. Janna Weiher (9) und Tilda Sloane (10) hatten sowohl Solostücke als auch ein Duett vorbereitet. Den Freundinnen merkte man die Aufregung schon ein wenig an, immerhin waren Auftritte in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. „Fehler sind aber nicht schlimm. Es muss ja nicht alles perfekt sein“, sagte Tilda und machte sich und ihrer Freundin Mut.