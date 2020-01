Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Das Musikjahr 2020 beginnt mit Irish Folk

„Fragile Matt“ spielen mal wieder im Kultur-Haus Zach. Für Katja Martens (2. v. l.) ist das Konzert die Premiere in diesem Quartett. Foto: K. Winterberg

Hückeswagen Die Gruppe „Fragile Matt“ gibt am kommenden Samstag, 11. Januar, ihr bereits achtes Konzert im Kultur-Haus Zach.

Mit Musik von der Grünen Insel startet das Kultur-Haus Zach ins neue Jahr – wie auch bereits in den vorherigen. Denn die Band „Fragile Matt“ ist am kommenden Samstag, 11. Januar, bereits zum achten Mal zu Gast im oberen Island. Das Repertoire der vier Musiker ist traditionell, erfrischend, gefühlvoll, fröhlich und lebendig. „Mit mehrstimmigen Gesang präsentiert die Band irische und schottische Tunes“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägervereins des Kultur-Hauses. Die Musik reicht von Liebesballaden über die mehr oder weniger bekannten Lieder um und über den Whiskey bis hin zu den Balladen und Heldenliedern der irischen Freiheitskämpfer. Die Musiker werden ihr Publikum auch dieses Mal voraussichtlich wieder zum Mitsingen und Tanzen animieren können, ist sich Noppenberger sicher.

„Fragile Matt“ wurde 2008 im irischen Doolin von David Hutchinson gegründet, seitdem ist er mit ihr in Deutschland, den Niederlanden und Irland unterwegs. Während einer stürmischen Nacht wurde die Gruppe in einer irischen Kneipe geboren. Der Name stand auf einem abgenutzten Akkordeonkoffer, auf den sein 82-jähriger Besitzer seinen Vornamen geschrieben hatte (Matt), genau unter den Hinweis „fragile“ (zerbrechlich).

David Hutchinson singt und spielt die irische Bouzouki sowie das Tenor-Banjo. Mit ihm musizieren Andrea Zielke (Gesang, Whistles, Mandoline, Dudelsäckchen) und Katja Winterberg (Bodhran und Geige). Als Gastmusikerin neu dabei ist Katja Martens (Fiddle und Gesang), die im Kultur-Haus Zach ihre Premiere bei einem Konzert von „Fragile Matt“ gibt. Sie blickt auf eine fundierte klassische Ausbildung auf der Violine zurück und verdiente sich ihre musikalischen Sporen während ihrer Auslandsaufenthalte als Orchestergeigerin in England und den USA. In Fairfield, Connecticut, schließlich kam sie 2000 auf einem Workshop des legendären irischen Geigers Kevin Burke mit der traditionellen irischen Musik in Berührung, die sie seitdem nicht mehr losgelassen hat.

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf sind in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.

Für das erste Halbjahr 2020 steht das Programm des Kultur-Hauses Zach bereits fest und ist in dem aktuellen Flyer sowie auf der Internetseite www.kultur-haus-zach.de nachzulesen. Weitere Veranstaltungen werden in den kommenden Tagen ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sa. 11. Januar, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)