Teambuilding-Angebot in Hückeswagen : Montanusschüler stärken Klassengemeinschaft

Brunsbachtal Durch eine Kooperation mit dem Hückeswagener Jugendzentrum im Brunsbachtal dürfen die Fünftklässler der beiden weiterführenden Schulen an einem erlebnisreichen Teambuilding teilnehmen.

Im Zuge einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Jugendzentrum, der Real- und der Hauptschule findet in diesem Jahr erstmals ein spezielles Teamtraining für Fünftklässler statt. „Gerade in einer neuen Klasse kennen sich viele Schüler noch nicht so gut. Bei den Spielen lernen sie ihre Mitschüler sowie deren Stärken und Schwächen kennen“, sagt David Visse. Der Pädagogische Leiter des Jugendzentrums hat sich dazu besondere Aufgaben ausgedacht, die nur im Team bewältigt werden können. „Wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Das stärkt den Klassenverband“, meint Visse überzeugt. Erwachsene hätten damit oft größere Schwierigkeiten als Kinder: „Die Erwachsenen denken oft viel zu kompliziert und nicht so offen und frei wie Kinder“, sagt er. Für die Lehrer sei es interessant zu sehen, wie sich die Schüler den Aufgaben stellen. Klassenlehrerin Patricia Jantke kann das bestätigen: „Man kann sehr gut beobachten, welche Schüler sich gerne auf solche Geschichten einlassen und welche eine größere Motivation brauchen.“