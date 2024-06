Verlosung bei Hückeswagener Mittsommernacht Ein Brillenkäufer gewinnt das Auto

Mehr als 1000 Losbesitzer waren am Samstagnachmittag in die Stadt gekommen, um an der Verlosung des Mitsibushi Space Star teilzunehmen. Nur wer persönlich am Wilhelmplatz war, hatte auch die Chance, das Auto zu gewinnen. Dementsprechend groß war ab 17 Uhr, nach Ende der „Mittsommernacht“ der Andrang vor der Bühne.