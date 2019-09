Judu in Hückeswagen : Mifune-Kämpfer schlagen sich wacker

Hückeswagen Wie Betreuer Eddy Tscheschlog mitteilt, nahm der Nachwuchs an den Kreiseinzelmeisterschaften in Leverkusen teil. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Maik Wosmiller (U13 bis 43kg) hatte in seiner Gruppe vier Gegner: „Den ersten Kampf konnte Maik mit der Wertung Waza-ari gewinnen“, berichtet Tscheschlog. Kampf zwei ging verloren, trotzdem reichte der dritte Platz, um sich für die Bezirksmeisterschaften in Swisttal zu qualifizieren. Dort trat der Mifune-Kämpfer am vergangenen Wochenende an. Und da ging es nach Angaben von Tscheschlog schon etwas härter zur Sache. Der erste Gegner kam aus einem Brühler Verein. Der Hückeswagener verlor seinen Kampf, im zweiten Kampf musste Maik wegen einer Verletzung aufgeben. „Es war aber eine tolle Erfahrung, im Bezirk zu kämpfen“, schreibt Tscheschlog. Die nächsten Kampftermine für die Hückeswagener stehen auch schon fest: im G-Judo geht es am kommenden Samstag, 28. September,mit fünf Kämpfern nach Essen. Und am 5. Oktober folgt ein Pokalturnier in Burscheid.