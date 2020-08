Hückeswagen zeigt Engagement : Menschenkette gegen Rassismus

Etwa 80 Hückeswagener bildeten am Donnerstagabend eine Menschenkette gegen Rassismus und für Toleranz. Foto: Schmitz

Hückeswagen 80 Hückeswagener demonstrierten am Donnerstagabend für mehr Toleranz. Die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ hatte zur zweiten Mahnwoche im Vorfeld der Kommunalwahl aufgerufen.

Die Mahnwache der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“, mit der gegen Rassismus, Intoleranz und Ausländerfeindlichkeit demonstriert wird, bekommt weiter Zulauf: Nach der Premiere in der Vorwoche mit 50 Hückeswagenern fanden sich am Donnerstagabend 80 Menschen ein, um eine Menschenkette über die Bahnhofstraße bis zum Etapler Platz zu bilden. Darunter waren die beiden Bürgermeisterkandidaten sowie Vertreter von Grünen, SPD, CDU, FaB und „Die Partei“. Dabei fasste sich aber niemand an den Händen, vielmehr wurde die Verbindung untereinander etwa durch Tücher hergestellt, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

wir-sind-mehr-im-bergischen.de