Hückeswagener züchtet Schwarzkopfschafe : Ostern beginnt die Freiluft-Saison für Schafe

Altenholte Nach der Geburt der Lämmer dürfen die Schwarzkopfschafe jetzt wieder auf die Weide. Markus Schröter züchtet die Rasse in Altenholte seit 2016. Die Wolle ist vielseitig verwendbar – unter anderem als Dünger.

„Es ist eine Fleischschafrasse, die eigentlich für die Wanderschäfer gezüchtet wurde“, erläutert der 33-Jährige. Auf Wanderschaft gehen die Schafe auch in Hückeswagen, denn der Züchter nutzt ein mobiles Zaunsystem, mit dem die Tiere wöchentlich von einer Weide zur nächsten umgesiedelt werden können. So dürfen sie das ganze Jahr nach Herzenslust grasen. Nur zur Zeit des Lammens bleiben die Schafe für sechs bis zwölf Wochen im Stall.

Vielseitig verwendet werden kann zudem das Fell der Schwarzkopfschafe, auch wenn die Wolle nicht ganz so kuschelig weich ist wie die der Merino-Schafe. „Die Wolle ist klimatisierend – nicht nur bei Kälte, sondern auch bei Hitze“, sagt Schröter. Sie schützt das Schaf wie den Menschen durch Kleidung und Decken. Die Schafwolle findet aber kaum noch Abnehmer. In diesem Jahr möchte der Schafzüchter daher aus der Schurwolle Dünge-Pellets pressen lassen. Tatsächlich hat die Wolle eine ähnliche Wirkung wie Hornspäne und gibt im Boden Stickstoff zur Langzeitdüngung ab.

Der Hückeswagener ist durch die Schafzucht der Eltern schon mit den Tieren aufgewachsen. „Für mich ist es ein perfekter Ausgleich zur Arbeit“, sagt der gelernte Landmaschinenmechaniker, der seine Tiere täglich besucht. Im Laufe der Zeit ist dieses Hobby und damit auch seine Herde gewachsen. Um eine gute Herdbuchzucht aufzubauen, braucht es mehrere Jahre, in die der Züchter viel Zeit und Geld investieren muss. In den nächsten Monaten möchte er zum ersten Mal mit einigen ausgewählten Tieren der Herde zur Auktion fahren, wo die Schafe seiner eigenen Zucht von sachkundigen Richtern begutachtet (gekört) und prämiert werden. „Schade, dass es nur so wenige Schafzüchter gibt“, bedauert das Mitglied im Schafzuchtverband NRW.

Mit Freundin Caro sind im März noch fünf Wachteln auf den Hof in Altenholte gezogen. In dem wind- und wettergeschützten Gehege fühlt sich das Federvieh offensichtlich sehr wohl. Pro Tag legt jede Henne ein bis zwei bräunlich-gefleckte Mini-Eier in den weichen Rindenmulch. Die Eierschalen sind von Natur aus so schön gemustert, dass sie zum Osterfest gar nicht gefärbt werden müssen, sondern sich mit ihrem natürlichen Aussehen hervorragend als Oster- oder Frühlingsdekoration eignen.