Ostern 2019 : Märchenhaftes zu Ostern schwer zu finden

Märchenerzählerin Carmen Drees aus Reinshagensbever tat sich schwer, auf der Suche nach speziellen Ostermärchen etwas Konkretes zu finden. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Es gibt kaum Märchen, die zur Osterzeit spielen. Das hat Erzählerin Carmen Drees herausgefunden.

Carmen Drees ist ein wenig ratlos. Und das, obwohl die Hückeswagenerin ausgewiesene Erzähl- und Märchen-Expertin ist. „Ich habe viel recherchiert und mit Kollegen gesprochen, aber es gibt tatsächlich keine dezidierten Märchen zur Osterzeit“, berichtet sie. Nicht einmal das Märchen vom Hasen und Igel spiele zu Ostern. „Es wird zwar immer wieder als ,Ostermärchen’ bezeichnet, aber in einem der ersten Sätze heißt es da: ‚Es war an einem Sonntagmorgen zur Herbstzeit.‘“ Und in einem solchen Satz lasse sich das Problem der fehlenden Ostermärchen festmachen, sagt die Erzählerin. „Im Märchen gibt es in der Regel keinen festen Ort und keine feste Zeit. Oft heißt es dann: ‚Es war einmal...‘ oder ‚In einer fernen Zeit, hinter den Bergen, geschah es... ‘ Das klingt allerdings einfach auch schöner, als wenn man hören würde: ‚An der dritten Kreuzung hinter dem Ortsschild Hückeswagen, gleich links. . .‘“, sagt Carmen Drees.

Märchen seien gesammelt und aufgeschrieben worden, nachdem sie oft über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte mündlich weitergegeben worden waren. Dabei seien die Details mitunter auch verloren gegangen. „Das ist ein wenig das Prinzip der Stillen Post“, erläutert die Erzählerin aus Reinshagenbever. „Wenn man erzählt, erzählt und noch einmal erzählt mag der Kern des Erzählten enthalten sein, aber Details können sich geändert haben.“ Daran könne auch das Märchen von der Erzählung unterschieden werden. „Wenn es konkreter wird, was Ort und Zeit angeht, ist es meist eine Erzählung“, erklärt die Hückeswagenerin.

Allerdings gibt es doch die eine oder andere Geschichte, die zumindest ein wenig zur Osterzeit passt. „Von den Brüdern Grimm wurde ein Märchen in die Sammlung aufgenommen, das ‚Ostara‘ heißt und sich auf die altheidnische Fruchtbarkeitsgöttin bezieht“, sagt Carmen Drees. Zudem gebe es ein Märchen mit dem Titel „Der Ostermond“ von einem unbekannten Verfasser. Darin geht es um ein Häschen, das auf Ostern wartet. Das aber ist erst soweit, „wenn der volle Mond erwacht“, wie es in einem wiederkehrenden Refrain heißt. „In einem anderen Märchen über die Frau Holle wird der Ostersamstag erwähnt. So etwas findet man auch bei Märchen, die im Winter spielen. Da heißt es dann oft: ‚kurz vor dem Weihnachtsabend...‘“, sagt Carmen Drees.