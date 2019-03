Im Reich der Feen: Hückeswagener Märchenerzählerin bei Festival dabei

Hückeswagen Drei Mythen über Feen erzählte Carmen Drees – frei, ohne Buch, stets mit Blick zum Publikum. Manchmal ertönte eine leichte Melodie, die dem Erzählten einen ganz besonderen Rahmen setzte.

Carmen Drees sorgt dafür, dass in Hückeswagen Märchen auch für die Erwachsenen nicht in Vergessenheit geraten. Immer wieder lädt sie zu spannenden Märchenabenden zu sich nach Reinshagensbever ein – wie zuletzt am vergangenen Samstag. Der Abend stand unter dem Motto „Irland in Reinshagensbever oder warum man an Feen glauben sollte“. Die Märchenfreunde ließen sich von der ausgebildeten Erzählerin in ihren Bann ziehen.