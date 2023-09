Hückeswagener Fliesenlegermeister Ein „Meisterstück“ fürs Haus Kallenbach

Nach einem Artikel in unserer Zeitung wurde auch das Haus Kallenbach auf diesen Tisch aufmerksam und war von dieser Möglichkeit für seine Bewohner, Abwechslung in den Heimalltag zu bringen, begeistert. „Spielen unter freiem Himmel an einem fest installierten Tisch, wobei man nur Spielfiguren und einen Würfel benötigt, fördert die Gemeinschaft, die Sinne“, zitiert Nadine Paul die Heimleitung. Und da dabei draußen gespielt werden könne, würde damit auch die Gesundheit gefördert.