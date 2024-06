Hückeswagener vor Gericht 26-Jähriger macht sich aus Naivität der Geldwäsche schuldig

Es ist ein Vorwurf, der eher selten vor den Amtsgerichten landet: die leichtfertige Geldwäsche. So war es allerdings nun, als sich ein 26-jähriger Hückeswagener vor dem Amtsgericht Wipperfürth wiederfand. Durchaus aufgeregt, weil er nicht so recht wusste, was auf ihn zukommen würde. Der Vorwurf, den die Staatsanwältin vortrug, bezog sich auf den August vor zwei Jahren. „Eine Frau bekam einen Anruf, in dem ihr vorgegaukelt wurde, ein Bankmitarbeiter sei am Telefon. Der Anrufer überredete sie dazu, 6800 Euro auf ein Konto zu überweisen – das Konto des Angeklagten. Der hat das Geld dann in mehreren Teilbeträgen abgehoben“, sagte sie. Das räumte der Angeklagte auch ein, sagte aber direkt: „Ich gehe davon, aus, dass ich hier auch hinters Licht geführt wurde.“