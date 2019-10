Sozialausschuss in Hückeswagen : Mario Moritz ist der Lotse für die Flüchtlinge in der Stadt

Mario Moritz. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach wie vor sind drei städtische Sammelunterkünfte von Flüchtlingen bewohnt: in Scheideweg, an der Peterstraße und an der Ewald-Gnau-Straße in Wiehagen.

„Fördern und Fordern“: Unter diese Prämisse hat Mario Moritz seine Arbeit gesetzt. Die stellte der Sozialarbeiter, der sich für die Stadt um die Integration der Flüchtlinge kümmert, im Sozialausschuss vor. Es sei vor allem eine „aufsuchende Arbeit“, sagte er. Konkret heißt das, dass er dorthin geht, wo die Geflüchteten leben. Nach wie vor sind drei städtische Sammelunterkünfte bewohnt: in Scheideweg, an der Peterstraße und an der Ewald-Gnau-Straße in Wiehagen. Dort ist Moritz regelmäßig in einer Art „Lotsenfunktion“, wie er es selbst beschreibt, unterwegs.

Zu den Aufgaben des Sozialarbeiters gehört auch die Streitschlichtung und Konfliktberatung. Denn wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur auf vergleichsweise engem Raum zusammenleben und wenig Platz bleibt für Privatleben und die individuelle Entfaltung, ergeben sich Alltagskonflikte. Da wird der Sozialarbeiter zum Vor-Ort-Moderator, bevor strittige und problematische Situationen eskalieren können. Förderung der Integration bedeutet aber auch Hilfestellung bei der Vermittlung in Sprachkurse, Ausbildung und Arbeit. Auch dabei ist der Sozialarbeiter der Lotse und Wegbereiter und Wegbegleiter. Auf seine Initiative hin wurden in den Unterkünften „Lernzimmer“ eingerichtet. Sie sind der Rückzugsraum für Bewohner, die in Ruhe und mit der heute unverzichtbaren Computer-Ausstattung für ihren Sprachkursus oder die Berufsvorbereitung lernen wollen und müssen. Die Räume stehen nur für die individuellen Lernzeiten offen; wer einfach nur am PC spielen oder über das Internet private Kontakte pflegen will, hat keinen Zugang.

Mario Moritz ist „Netzwerker“. Er steht im ständigen Kontakt und Austausch mit Haupt- und Ehrenamtlichen, die vor Ort in die Arbeit mit Flüchtlingen eingebunden sind. Sie treffen sich regelmäßig am „Runden Tisch Asyl“, den Moritz etabliert hat. Dort werden neue Projekte entwickelt. Darüber hinaus ist er an den Grundschulen aktiv. Dort geht es ihm darum, schon unter den Kindern unterschiedlicher Nationalitäten ein „Wir-Gefühl“ zu fördern und gegenseitige Vorurteile gar nicht erst wachsen zu lassen.

Grundlegender Gedanke dabei ist, dass Integration am besten da gelingt, wo schon die Kinder miteinander über das gemeinsame Lernen, Sport und Spiel in Kontakt und ins vorurteilsfreie Gespräch kommen.

