Löschgruppe Herweg in Hückeswagen : „Auf’m Herweg ist’s (wieder) am besten“

Herweg Die Löschgruppe Herweg lädt für den 2. bis 4. August wieder zu ihrem traditionellen Sommerfest ein.

Am ersten August-Wochenende heißt es wieder „auf’m Herweg ist’s am besten“. Denn vom 2. bis 4. August feiert die Löschgruppe Herweg der Feuerwehr ihr traditionelles Sommerfest, wofür in der Außenortschaft bereits kräftig Werbung gemacht wird. Am Freitag steht ab 20 Uhr im und am Gerätehaus die Kult-Party mit DJ Marc an. Der Eintritt beträgt fünf Euro; Mitglieder der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen in Uniform zahlen nichts. Mit der Partyband „Concorde“ geht’s am Samstag, 20 Uhr, weiter; der Eintritt beträgt sechs Euro.