Hückeswagener Ehepaar feiert Diamanthochzeit : Hochzeit kurz nach der Flutkatastrophe

Hans-Peter und Liselotte Nehlsen, seit 46 Jahren Hückeswagener, feiern am Dienstag ihre Diamanthochzeit. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Vor 60 Jahren haben sich Liselotte und Hans-Peter Nehlsen das Ja-Wort gegeben – nur wenige Tage nach der Sturmflut an der deutschen Nordseeküste 1962. Vor 46 Jahren ist das Paar in der Schloss-Stadt heimisch geworden.

Die Volljährigkeit ist ein besonderer Meilenstein im Leben eines jungen Menschen. Auch Hans-Peter Nehlsen hatte seinen 21. Geburtstag sehnlichst erwartet – zu dieser Zeit war die Volljährigkeit noch nicht mit 18 erreicht –, denn dann durfte er endlich seine Auserwählte, Liselotte Kelmer, heiraten. Die Hochzeit war am 23. Februar 1962 in der evangelischen Kirche in Zarpen, einem Nachbarort von Lübeck. An diesen Tag kann sich das Ehepaar noch heute gut erinnern. „Es lag Schnee, war eiskalt und ich habe gezittert wie Espenlaub“, erzählt Liselotte Nehlsen. Zwei Stunden hatten sie auf den Pastor warten müssen, der noch unterwegs war, um Geld für die Betroffenen der Sturmflut zu sammeln, die Norddeutschland sieben Tage zuvor ereilt hatte.

Jetzt, 60 Jahre später, kann das Paar seine Diamanthochzeit in der warmen Wohnung an der Kölner Straße feiern. Gesundheitliche Probleme sind der Grund, warum die Jubilare das Haus derzeit nur noch selten verlassen. „Im vorigen Jahr bin ich dem Tod einmal von der Schippe gesprungen“, sagt Hans-Peter Nehlsen, der morgen, Mittwoch – am Hochzeitstag – 81 Jahre alt wird.

Hochzeit von Hans-Peter und Liselotte Nehlsen am 23. Februar 1962 in der evangelischen Kirche in Zarpen. Zwei Stunden mussten die Brautleute in der kalten Kirche auf den Pfarrer warten. Foto: Nehlsen

Info Die Kriegswirren hat das Paar zusammengeführt Liselotte Nehlsen (geborene Kelmer) wurde in Danzig geboren. Als die sowjetischen Verbände in der Hafenstadt an der Ostsee einrückten, gelang ihrer Mutter mit der damals fünfjährigen Tochter Liselotte die Flucht. Suchdienst Vater und Bruder konnten erst durch den Suchdienst des Roten Kreuzes ausfindig gemacht werden. In Ratzbek bei Lübeck kam die Familie unter. Hans-Peter Nehlsen wurde in Lübeck geboren und in der evangelischen Kirche in Zarpen nahe Lübeck getauft, konfirmiert und getraut. Seinen Vater verlor Nehlsen schon als kleines Kind im Zweiten Weltkrieg. Geschwister 1976 kam er nach Hückeswagen. Seine beiden Geschwister leben heute noch in Holstein.

Ihre frühe Hochzeit haben die Jubilare nie bereut. Kennengelernt hatte sich das Paar in Holstein. Der gebürtige Leipziger hatte schon ein Auge auf seine heutige Frau geworfen, als er die Milch von den Bauern einsammelte und zur Molkerei brachte, wo Liselotte Kelmer beschäftigt war. So richtig gefunkt hatte es dann auf einem Dorfschulfest in Ratsbek.

Eine baldige Hochzeit war dem Paar auch deshalb wichtig, weil 1961 bereits der älteste Sohn auf die Welt gekommen war. „Wir haben schon zusammengewohnt, und das Jugendamt hätte uns das Kind wegnehmen können“, erklärt der heute 80-Jährige seine damalige Sorge. Aus der Ehe sind insgesamt vier Kinder hervorgegangen, dazu kommen fünf Enkel und zehn Urenkel.

Das Leben der Hosteiner war immer von viel Arbeit geprägt. Hans-Peter Nelsen hatte den Beruf des Metzgers gelernt, so wie alle ersten Söhne der Familie. Der Beruf brachte die Familie im April 1972 nach Hückeswagen, wo der junge Vater von Viehhändler Hans Müller eine Arbeitsstelle als Fahrer erhalten hatte. Nach der Zeit der Viehtransporte war er als Fernfahrer die ganze Woche über auf der Straße unterwegs, während sich seine Ehefrau um die vier Kinder gekümmert hatte. Als die Kinder größer waren, nahm sie eine Stelle bei Dr. Heinz-Rolf Hürter an. „Ich war sozusagen das Mädchen für alles“, beschreibt die 82-Jährige ihre Aufgaben.

Auch wenn die sechsköpfige Familie manchmal die letzten Groschen zusammenkratzen musste, damit die Kinder genug zu essen hatten, empfanden Hans-Peter und Liselotte Nehlsen die gemeinsamen Jahre doch als eine schöne Zeit. Der 80-Jährige weiß den Fleiß seiner Frau, die immer für die Familie da war und ist, sehr zu schätzen: „Keine andere Frau hätte das mitgemacht, dafür muss ich sie heute noch loben.“

Viele Höhen und Tiefen hat das Diamanthochzeitspaar in den 60 Ehejahren durchlebt. Mehrmals ist die Familie umgezogen, bevor die Ruheständler vor elf Jahren eine Wohnung mit Garten an der Kölner Straße bezogen haben. „Hier gehen wir auch nicht mehr weg“, sind sich die Rentner sicher, denn in Hückeswagen fühlen sie sich zu Hause.

Die Urlaube verbrachte das Paar meistens im eigenen Land, wie beispielsweise an der Nordsee oder in Berchtesgaden. „Viele wissen gar nicht, wie schön Deutschland ist“, betont Hans-Peter Nehlsen. Sein Auto steht noch vor der Tür, auch wenn der 80-Jährige nicht weiß, ob er noch einmal damit fahren kann. Die Pflegebedürftigkeit seiner Frau und das Sauerstoffgerät, an das er stets angeschlossen sein muss, binden ihn derzeit ans Haus. Leidenschaftlich verfolgen die Jubilare Fußballspiele im Fernsehen – auch wenn Liselotte Nehlsen für den FC Bayern München schwärmt, während ihr Mann dem Hamburger SV die Daumen drückt. „Ich habe als junger Kerl mal gegen Uwe Seeler gespielt“, berichtet er von einem unvergesslichen Erlebnis.