Einzelhandel in Hückeswagen : Händler optimistisch beim Lichterabend

Richtig voll war es am Mittwochabend auf der Islandstraße. Zum Lichterabend hatten die meisten Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Und diese Chance ließen sich viele Besucher nicht entgehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Große Resonanz auf das Angebot der Werbegemeinschaft: Dem Weihnachtsgeschäft blicken die Hückeswagener positiv entgegen. Der Startschuss fällt mit dem Martinsmarkt am 3. November. Die Geschäfte öffnen dann von 13 bis 18 Uhr.

Fackeln, Kerzen und Öllampen erleuchteten die Innenstadt am Mittwochabend. Der Lichterabend der Werbegemeinschaft läutete die gemütliche Jahreszeit ein und gab den Kunden die Möglichkeit, bis 22 Uhr durch die Geschäfte zu bummeln. Auf der Islandstraße gab es Live-Musik der Folk-Band „No. 4 Mill Street“ sowie kulinarische Angebote wie Baumkuchen oder Fischbrötchen. Die Atmosphäre war warm und herzlich, die Menschen kamen ins Gespräch.

„Genau so haben wir uns das gedacht“, sagte Einzelhändler Uwe Heinhaus, der in seinem Spiel- und Lederwarengeschäft an der Bahnhofstraße zahlreiche Kunden in den Abendstunden begrüßte. An alle Kundinnen verteilte er eine Rose, Kinder bekamen eine Süßigkeit geschenkt. Außerdem waren einige Spielwaren reduziert, und die Kunden konnten Selfies mit menschengroßen Spielfiguren machen. Für Heinhaus ist der Lichterabend ein wichtiger Verkaufstag, aber noch wichtiger ist das Weihnachtsgeschäft. „Wir machen 40 Prozent unseres Umsatzes in sechs Wochen. Das Weihnachtsgeschäft ist für den Bereich Spielwaren besonders wichtig“, sagte er.

Info Martinsmarkt und Verlosung Geschäft Am Sonntag, 3. November, startet mit dem Martinsmarkt die Weihnachtsverlosung und damit das Weihnachtsgeschäft für die Einzelhändler. Ab diesem Tag bekommen die Kunden bei einem Einkauf ab zehn Euro ein Los, mit dem sie an der Verlosung teilnehmen können. Hauptgewinn Der Hauptgewinn ist erneut ein Auto. Organisiert wird die Verlosung von der Werbegemeinschaft. Der Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ findet dieses Jahr vom 6. bis 8. Dezember in der Hückeswagener Innenstadt statt.

Obwohl das Weihnachtsgeschäft in den vergangenen Jahren immer weiter nach hinten gerückt ist, fängt es in Hückeswagen mit dem Martinsmarkt am 3. November an. „Das ist auch für uns der Startschuss. Wenn wir anfangen, die Weihnachtslose zu verteilen, haben wir mehr Kundschaft“, sagte der Einzelhändler.

Ute Seemann, Inhaberin von Bubbles-Kindermoden am Etapler Platz, ist gespannt, wie viele Lose die Einzelhändler in diesem Jahr herausgeben können. 2018 war ein gutes Jahr. „Es wäre toll, wenn wir an diesen Erfolg anknüpfen könnten. Wir können den Hückeswagenern dankbar dafür sein, wie viel Geld sie zum Weihnachtsgeschäft bei den lokalen Einzelhändlern ausgeben“, sagte sie.

Der Lichterabend war für sie ebenfalls ein Erfolg. „Das Wetter spielt mit. Wenn es trocken und kalt ist, wird Kinderkleidung gekauft. Die Menschen sind entspannt, und alle Kollegen aus der Innenstadt ziehen gut mit“, sagte sie zufrieden.

Auf der Islandstraße waren die Schaufenster hell erleuchtet, vor den Geschäften brannten Lichter, und im Inneren wurden die Kunden mit Aktionen überrascht. Bei Dirk Sessinghaus wurden die Männer von Kevins Barbershop umsorgt, außerdem gab es Wein und kleine Snacks. Den Lichterabend vor einen Feiertag zu legen, ist für das Konzept des Abends essentiell. „Heute überlegt niemand, ob er ein paar Minuten länger bleibt. Wenn die Kunden am nächsten Tag ausschlafen können, verweilen sie länger und nehmen Abende wie diesen besser an“, sagte der Einzelhändler von der Islandstraße.

Auch er sieht dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft gespannt, aber positiv entgegen. „Unser Weihnachtsmarkt, der Hüttenzauber, macht viel aus. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass er weiterhin auf der Islandstraße stattfindet und nicht ans Hückeswagener Schloss verlegt wird. Die Symbiose aus Weihnachtsmarkt und Einzelhandel ist für uns bedeutsam“, sagte Sessinghaus.

Etwas weiter oben auf der Islandstraße wartet auch Karsten Schlickowey auf die Anfänge des Weihnachtsgeschäftes. Ähnlich wie bei Uwe Heinhaus sind die Wochen vor Weihnachten bei ihm die umsatzstärksten. Der Lichterabend war der erste Schritt in diese Richtung. „Heute Abend bummelt die ganze Familie zusammen, lässt sich Zeit und entdeckt das Sortiment mit anderen Augen“, sagte er. An diesem Wochenende wird er die ersten weihnachtlichen Artikel ins Geschäft bringen, denn das Lager ist bereits voll mit dem Weihnachtszauber. „Wir machen es Schritt für Schritt, aber natürlich muss dieses entscheidende Geschäft richtig vorbereitet werden“, sagte Karsten Schlickowey. Vor seinem Geschäft versammelten sich am Mittwochabend zahlreiche Besucher, um das Probekochen von Henrik Selbach zu beobachten und zu verköstigen.