Hückeswagener Postagentur von Dirk Oberlies Ein „Tschüss“ nach 47 Jahren für die Post

Nach zehn Jahren endete die Ära von Dirk Oberlies in der Postagentur am Bahnhofsplatz. Und nach 47 Jahren für die Post geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Auch Michael Mach verabschiedete sich, wie so viele Kunden, von ihm. Beide kennen sich seit mehr als 25 Jahren.

Foto: Jürgen Moll/Jürgen Molll