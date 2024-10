Während Danielsen in der Küche saß und telefonierte, ging seine Frau still und leise eine Etage höher, um Schwager und Schwägerin zu informieren. „,Der Peter hat Betrüger am Telefon‘, sagte ich meiner Schwägerin“, berichtet Klaudia Danielsen. Daraufhin ging die Schwägerin zu Hans-Peter Danielsen in die Wohnung und wurde sogleich mit hineingezogen in ein perfektes Theaterspiel, in dem sie die Rolle der Ehefrau übernahm. Die echte Ehefrau wartete derweil mit ihrem Schwager Wolfgang vor der Haustür auf die Polizei, die binnen zehn Minuten in Wiehagen eintraf. „Wir wussten ja nicht, ob die Betrüger nicht vielleicht schon am Haus waren“, erläutert Klaudia Danielsen.